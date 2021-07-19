Житель Бурятии пытался незаконно продать нефрит на 5 млн

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Продавца нефрита задержали во время демонстрации камней покупателю



29-летний житель Бурятии, пытавшийся продать нефрит, предстал перед Закаменским районным судом. Суд признал его виновным по ч.2 ст.191 УК РФ «Совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытым нефритом, его незаконные хранение, перевозка в крупном размере».



Выяснилось, что уроженец Баунтовского района с мая 2012 года до октября 2014 года и с мая 2018 года до ноября 2019 года, не имея лицензии, собрал с поверхности земли и со дна рек камни нефрита. Тем самым, парень самовольно умышленно добыл камни нефрита, отнесённого к полудрагоценным камням. Общая масса камней составила не менее 1298 кг.



Молодой человек перевёз нефрит в гараж, где хранил его с целью дальнейшей продажи. В октябре 2020 года он перевёз камни в другой гараж, расположенный одном из ДНТ Заиграевского района. Позже позвонил знакомому гражданину КНР и предложил купить у него нефрит, не посвящая последнего в то, что камень добыт самовольно. Получив устное согласие мужчины, он проехал к месту хранения нефрита, чтобы продемонстрировать «товар» и заключить сделку.



В момент демонстрации нефрита покупателю добытчика нефрита задержали сотрудники УФСБ по Бурятии. Они изъяли самовольно добытый необработанный нефрит общей стоимостью свыше 5 млн.



Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.



- Суд учёл характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности, наличие смягчающих наказание обстоятельств: полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, болезненное состояние здоровья, добровольное пожертвование средств в детский дом для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, отсутствие судимостей, активное способствование раскрытию преступления и т.д., - сообщили в Закаменском районном суде.



Нефрит конфискован в доход государства.



Приговор вступил в законную силу.

