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Житель Бурятии, обвиняемый в пытках, находится в бегах

Житель Бурятии, обвиняемый в пытках, находится в бегах
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Преступление произошло семь лет назад

Следственными органами следственного управления СКР по Бурятии разыскивается Виктор Ни, родившийся 23 января 1989 года. Мужчина обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса: п. «г, д, е» ч. 2 ст. 117 «Истязание», п. «а, в, з» ч. 2 ст. 126 «Пытки», п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство».

Информацию о его розыске разместили коллеги бурятских следователей из Липецкой области.

По предварительным данным, в ночь с 4 на 5 февраля 2014 года мужчина со своими товарищами похитили своего 32–летнего знакомого из Иркутска. Возле дома по улице Мамина-Сибиряка они увидели шедшего мимо них жертву, после чего схватили мужчину, нанеся ему, удары по телу и голове и усадили в автомобиль «Тойота-Королла».

Не давая потерпевшему возможности выйти из автомобиля, потребовали возвращения 500 тысяч рублей. Далее похитители перевезли мужчину в Улан-Удэ, поместив его в один из домов в ДНТ «Труд». Позже, по версии следствия, обвиняемый заставил потерпевшего позвонить своей матери. Она, понимая, что её сына насильно удерживают и незаконно вымогают деньги, обратилась в полицию. 

Сотрудники полиции установили адрес дома, где находился мужчина, и задержали преступников. Члены преступной группы осуждены к длительным срокам лишения свободы, но одному из них удалось скрыться.

- Несмотря на проводимый комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установить местонахождение разыскиваемого - Ни Виктора Валерьевича, не представилось возможным, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Липецкой области.

ориентировка СКР

Следователи обратились к людям, узнавшим мужчину с фото, позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 8 (924) 772-12-28, 8(914) 981-66-77 (дежурный следственного управления), 8 (3012) 44-71-00, 44-72-18 (следственный отдел по Железнодорожному району г. Улан-Удэ) или 02 (102) (полиция).


розыск

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