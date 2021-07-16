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В Улан-Удэ навес наркодиспансера рухнул на ребёнка

В Улан-Удэ навес наркодиспансера рухнул на ребёнка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Жители близлежащих домов вытащили ребёнка из-под обломков

Вчера вечером, 15 июля, в Улан-Удэ произошёл несчастный случай у республиканского наркологического диспансера. В 20:27 обрушился навес, он рухнул прямо на ребёнка.

Жители близлежащих домов вытащили ребёнка из-под обломков. Сотрудник полиции, находившийся поблизости по службе, отвёз ребёнка на машине, не дожидаясь кареты «скорой», сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе минздрава Бурятии.

- Пострадавшего доставили в детскую республиканскую клиническую больницу. Ребёнку провели КТ и МРТ-обследование. Переломы не обнаружены. Есть незначительные повреждения мягких тканей, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, подкожная гематома теменно-затылочной области, - уточнили в минздраве Бурятии.

Возможная причина обвала навеса уже известна. По предварительным данным, там скопились осадки после недавнего сильного ливня, что вызвало утяжеление конструкции. Кроме того, балующиеся дети могли расшатать опорную балку. Всё это, возможно, и вызвало разрушение всей конструкции.
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