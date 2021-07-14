В Бурятии будут судить упрямого экстремиста

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы



В Селенгинском районе Бурятии 49-летний мужчина пойдёт под суд по обвинению в возбуждении ненависти и вражды по признакам национальности и отношения к религии. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, в июне 2020 года этот мужчина уже был привлечён судом к административной ответственности за правонарушение, связанное с возбуждением ненависти и вражды, а также унижением человеческого достоинства. Тогда ему был назначен штраф в 10 тысяч рублей.



Однако летом и осенью того же года он вновь публиковал на своей странице в соцсети изображения и надписи экстремистского характера, направленные на возбуждение ненависти и вражды к лицам одной из национальностей и вероисповедания.



После возбуждения уголовного дела он поспешно удалил страницу и приложение с мобильного телефона. Однако содержание его публикаций уже детально зафиксировали сотрудники центра противодействия экстремизму МВД Бурятии и УФСБ.



За данное преступление уголовным законом предусмотрено наказание в пределах до пяти лет лишения свободы.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

