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В Бурятии будут судить упрямого экстремиста

В Бурятии будут судить упрямого экстремиста
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы

В Селенгинском районе Бурятии 49-летний мужчина пойдёт под суд по обвинению в возбуждении ненависти и вражды по признакам национальности и отношения к религии. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, в июне 2020 года этот мужчина уже был привлечён судом к административной ответственности за правонарушение, связанное с возбуждением ненависти и вражды, а также унижением человеческого достоинства. Тогда ему был назначен штраф в 10 тысяч рублей.

Однако летом и осенью того же года он вновь публиковал на своей странице в соцсети изображения и надписи экстремистского характера, направленные на возбуждение ненависти и вражды к лицам одной из национальностей и вероисповедания.

После возбуждения уголовного дела он поспешно удалил страницу и приложение с мобильного телефона. Однако содержание его публикаций уже детально зафиксировали сотрудники центра противодействия экстремизму МВД Бурятии и УФСБ.

За данное преступление уголовным законом предусмотрено наказание в пределах до пяти лет лишения свободы.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 
экстремизм

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