В Бурятии из-за замыкания телефонной зарядки произошёл пожар









Пожар был ликвидирован за три минуты, всего было задействовано шесть человек, две единицы техники. Огонь повредил диван, закопчены стены, пол и потолок в квартире на общей площади 18 квадратных метров.



Погибших и травмированных нет.Пожар был ликвидирован за три минуты, всего было задействовано шесть человек, две единицы техники. Огонь повредил диван, закопчены стены, пол и потолок в квартире на общей площади 18 квадратных метров.

8 июля в двенадцатом часу ночи пожар произошёл в двухэтажном двухподъездном доме по ул. Комсомольская в городе Гусиноозерске.На момент прибытия первого подразделения 40-й пожарно-спасательной части МЧС России квартира на первом этаже горела изнутри, в подъезде было сильное задымление в подъезде. До приезда пожарных самостоятельно эвакуировались три человека. Звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам эвакуировали ещё трёх жильцов дома.- По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, в частности, произошло замыкание оставленного на диване зарядного устройства телефона, - сообщила старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Селенгинскому району Маргарита Медведева.Специалисты МЧС России напоминают гражданам соблюдать правила пожарной безопасности. Не оставлять без присмотра включённые в электросеть бытовые приборы. Следить за исправностью электропроводки, не перегружать электросеть, включая одновременно несколько бытовых приборов, а также не пользоваться повреждёнными электроприборами и электророзетками, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.