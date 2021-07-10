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В Бурятии из-за замыкания телефонной зарядки произошёл пожар

В Бурятии из-за замыкания телефонной зарядки произошёл пожар
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожарные эвакуировали трёх человек из задымленного подъезда

8 июля в двенадцатом часу ночи пожар произошёл в двухэтажном двухподъездном доме по ул. Комсомольская в городе Гусиноозерске.

На момент прибытия первого подразделения 40-й пожарно-спасательной части МЧС России квартира на первом этаже горела изнутри, в подъезде было сильное задымление в подъезде. До приезда пожарных самостоятельно эвакуировались три человека. Звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам эвакуировали ещё трёх жильцов дома. 

Погибших и травмированных нет.

Пожар был ликвидирован за три минуты, всего было задействовано шесть человек, две единицы техники. Огонь повредил диван, закопчены стены, пол и потолок в квартире на общей площади 18 квадратных метров.


- По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, в частности, произошло замыкание оставленного на диване зарядного устройства телефона, - сообщила старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Селенгинскому району Маргарита Медведева.

Специалисты МЧС России напоминают гражданам соблюдать правила пожарной безопасности. Не оставлять без присмотра включённые в электросеть бытовые приборы. Следить за исправностью электропроводки, не перегружать электросеть, включая одновременно несколько бытовых приборов, а также не пользоваться повреждёнными электроприборами и электророзетками, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

пожар

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