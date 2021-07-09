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Пожилой улан-удэнец громил припаркованные автомобили

Пожилой улан-удэнец громил припаркованные автомобили
Происшествия, 
Полицейские предотвратили бесчинства терроризирующего людей пенсионера

Кто бы мог подумать, что один пожилой мужчина может причинить столько проблем своим соседям. Как сообщила пресс-служба МВД по Бурятии, днём 26 июня в полицию обратился житель многоквартирного дома на улице Смолина. По телефону улан-удэнец сообщил полицейским о том, что пожилой мужчина повредил его автомобиль, припаркованный во дворе. Пенсионер нанёс удар ногой по кузову иномарки. Свою причастность пожилой улан-удэнец отрицал и попытался тут же скрыться в своей квартире.

На место происшествия выехал участковый уполномоченный полиции. Нарушителя доставили в отдел внутренних дел. Там дедушку опросили и предупредили о возможной уголовной ответственности. После чего его отпустили домой.

Однако вечером того же дня история повторилась и приняла более крутой поворот. В полицию вновь поступили сообщения о порче автомобилей по тому же адресу. Как выяснилось, к противоправным деяниям оказался причастен тот же 61-летний улан-удэнец.

По словам очевидцев, горожанин с балкона скидывал на припаркованные авто стеклянные бутылки и банки и даже прицеливался в людей. В результате он повредил четыре иномарки. Общий ущерб составил более 94 тысяч рублей.

На этот раз к пенсионеру совместно с полицией выехал наряд МЧС. Ведь мужчина не давал войти в квартиру. Спасатели вскрыли двери квартиры, и злоумышленник был задержан полицейскими. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по статье «Умышленное повреждение чужого имущества». По одному из фактов вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела с ходатайством о дополнительной проверке (в связи с отсутствием результатов автотехнической экспертизы у владелицы авто).

После этого в адрес руководства МВД Бурятии поступило обращение от очевидца происшествия с просьбой отметить сотрудников полиции.

«Круто, что руководство МВД воспитывает таких подчиненных, для которых защищать и совершать подвиг привычное дело. Прошу вас напомнить им, какие они молодцы, что вы помните о них, а мы, граждане, признательны им», - написал неравнодушный улан-удэнец

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