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В Улан-Удэ мужчина с ножом напал на женщину-водителя

В Улан-Удэ мужчина с ножом напал на женщину-водителя
Происшествия, 
Нападение произошло на парковке у магазина

Вечером 8 июля 37-летняя улан-удэнка стала жертвой разбойного нападения, сообщили в МВД по Бурятии.

Улан-удэнка на машине приехала в магазин на улице Гагарина за продуктами и водой. На парковке к ней подошёл нетрезвый мужчина и попросил денег. Женщина отказала.

Когда она вышла с покупками из магазина и, сев на водительское сиденье, завела автомобиль, незнакомец подошёл вновь и повторил свою просьбу. После чего, не дав закрыть дверь, достал нож и стал угрожать физической расправой.

Улан-удэнка отдала ему одну из своих банковских карт, однако грабителю этого оказалось мало: он потребовал её выйти из машины.

Женщина убежала в магазин, а нападавший тем временем, не сумев тронуться (коробка передач была заблокирована), бросил авто и ушёл во дворы.

Уже через 20 минут его задержали сотрудники ППС. 29-летний горожанин пояснил, что на чужой иномарке собирался поехать к другу в Гусиноозёрск.

Ранее он уже был судим за разбой и угон, освободился из мест лишения свободы в прошлом году. Не работает, свою вину признал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Следствие продолжается.  
разбой

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