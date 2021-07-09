Молодой человек справил нужду с крыши городской поликлиники
В ночь на 9 июля в паблике ves_ulan_ude_ появилось видео, на котором видно, как неизвестный молодой человек стоит на краю крыши здания и, по словам автора ролика, справляет малую нужду. Очевидно, что парень находился в неадекватном состоянии, так как сильно шатался и истошно кричал.
Авторы видео написали, что произошло это на крыше поликлиники №1 на проспекте Победы, 6. Также отмечается, что на крыше был ещё один парень, но в подобном поведении замечен не был. Все происходящее, по словам очевидцев, снимали ещё двое человек, которые, видимо, были знакомы с этими парнями.
Горожане возмущены и задаются вопросом - «Что это?! Новый «тренд»? Справлять нужду с крыши?»
Комментаторы под опубликованным роликом взорвались в своём возмущении, отмечая, что это «полная деградация». Люди пишут:
«Миллионы лет эволюции»
«И это наше будущее поколение»
«Им надо показывать те тренды, за которые не будет стыдно, а наоборот гордость. Они же любят повторять что-то, но у самих умишка не хватает придумывать своё. Что показывают, то и копируют»
«Куда мы катимся? Как такое в голову людям приходит, хотя их людьми то не хочется называть»
В конце июня произошёл похожий случай с более серьёзными последствиями. Неизвестный молодой человек также взобрался на крышу Свято-Одигитриевского собора и справил малую нужду.
Тогда полицейские установили и задержали двоих правонарушителей. Неработающие 20-летние улан-удэнцы пояснили, что находились в состоянии алкогольного опьянения, и принесли извинения за свой позорный поступок.
В Улан-Удэ набирает обороты новый «туалетный» антитренд
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Родители не смогли сами найти детей и обратились в полицию
Молодой человек справил нужду с крыши городской поликлиники
В больницу доставлены два человека
Накануне потушили четыре возгорания в лесах
Мужчина застрелил женщину и ранил мужчину
У пьяного мужчины не было водительских прав
Пострадавшая хотела покормить животное с рук
Преимущественно подделывают купюры достоинством 5 тысяч рублей
Убийство произошло в ходе пьяной драки
На трассе ликвидируют последствия обильных ливней
Нарушители удирали от проверяющих
Женщина потеряла 430 тысяч
Анализ проведён за последние шесть месяцев в сравнении с прошлым годом
Убийца всё это время скитался по стране, скрываясь от правосудия
Трагедия произошла из-за попыток завести заглохшую моторку