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В Бурятии «чёрные лесорубы» уничтожили деревьев на 2,3 млн

В Бурятии «чёрные лесорубы» уничтожили деревьев на 2,3 млн
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Уголовное дело передано в суд

Пятеро жителей Заиграевского района Бурятии обвиняются по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка леса» и ч. 3 ст. 191.1 УК РФ «Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт незаконно заготовленной древесины».

По версии следствия, руководителем преступной группы являлся местный житель, который подыскивал места вырубки лесных насаждений, снабжал участников бензопилами, автотранспортом и тракторной техникой. Кроме того, он обеспечивал беспрепятственный вывоз и сбыт незаконно заготовленной древесины, распределял криминальный доход.

С декабря 2020 года по март 2021 года «чёрные лесорубы» уничтожили деревьев на сумму около 2,3 млн рублей.

Деятельность организованной группы пресечена оперативно-розыскными мероприятиями сотрудников МВД по Бурятии.

Организатор группы добровольно возместил 200 тысяч рублей.

- В целях возмещения ущерба суд наложил арест на принадлежащие обвиняемым три автомашины и два трактора общей стоимостью 2 млн рублей. В ходе расследования реализована часть незаконно заготовленной древесины на сумму 41 тысяча рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Преступникам грозит до семи лет колонии.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Заиграевский районный суд республики.
черные лесорубы

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