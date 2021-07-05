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В Бурятии молодые люди отбуксировали чужую машину в свой двор

В Бурятии молодые люди отбуксировали чужую машину в свой двор
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
У владельца спустило колесо, и он оставил машину на дороге

2 июля в полицию в Муйском районе Бурятии поступило заявление об угоне автомобиля от жителя посёлка Таксимо. Он рассказал, что ночью возвращался с озера, а на въезде в посёлок у автомобиля спустило колесо. Так как запасного колеса не оказалось, мужчина оставил машину на улице. При этом двери машины водитель из-за неисправности замков не закрыл. Сигнализация на авто также отсутствовала, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Спустя 20 минут водитель, вспомнив о забытой в автомобиле одежде, вернулся на место. Однако транспорта там уже не было.

Обнаруженные полицейскими на земле следы протекторов шин привели их в дом местного жителя. На заднем дворе стоял угнанный автомобиль.

Проживающий в доме молодой человек признался, что, гуляя с другом по улице, заметил чужую машину. Автомобиль товарищи решили угнать: подцепили тросом к иномарке и уволокли в ограду одного из них (на время отсутствия родителей). Затем планировали разобрать на запчасти и сдать на металлолом.

Ранее молодые люди к уголовной ответственности не привлекались. Один из них учится в техникуме, другой недавно окончил ссуз.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
кража угон
 
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