В Бурятии виновник ДТП соврал об угоне авто

Автомобилист снёс дорожный знак
В Заиграевском районе Бурятии завершено уголовно дело в отношении жителя посёлка Онохой за ложный донос.
В начале апреля 28-летний местный житель заявил в полицию об угоне автомобиля. Молодой человек рассказал правоохранителям, что оставил вечером незапертое транспортное средство в ограде своего частного дома, а наутро не обнаружил его.
Следователи опросили очевидцев и знакомых заявителя и выяснили, что мужчина на своём автомобиле совершил дорожно-транспортное происшествие, а именно врезался в дорожный знак, в результате которого транспортное средство получило механические повреждения.
Однако, желая получить страховую выплату и пытаясь избежать наказания за совершенное ДТП, на следующий день он обратился в полицию с заявлением об угоне.
В пресс-службе МВД по Бурятии отметили, что мужчину предупреждали об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.
Также его привлекли к административной ответственности за ряд нарушений правил дорожной безопасности.
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Происшествия, Фото:
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