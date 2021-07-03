В Бурятии виновник ДТП соврал об угоне авто

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Автомобилист снёс дорожный знак



В Заиграевском районе Бурятии завершено уголовно дело в отношении жителя посёлка Онохой за ложный донос.



В начале апреля 28-летний местный житель заявил в полицию об угоне автомобиля. Молодой человек рассказал правоохранителям, что оставил вечером незапертое транспортное средство в ограде своего частного дома, а наутро не обнаружил его.



Следователи опросили очевидцев и знакомых заявителя и выяснили, что мужчина на своём автомобиле совершил дорожно-транспортное происшествие, а именно врезался в дорожный знак, в результате которого транспортное средство получило механические повреждения.



Однако, желая получить страховую выплату и пытаясь избежать наказания за совершенное ДТП, на следующий день он обратился в полицию с заявлением об угоне.



В пресс-службе МВД по Бурятии отметили, что мужчину предупреждали об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.



Также его привлекли к административной ответственности за ряд нарушений правил дорожной безопасности.

