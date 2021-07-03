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В Иркутской области под колёсами поездов погибли два человека

В Иркутской области под колёсами поездов погибли два человека
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ещё одна женщина получила травмы

Днём 25 июня на перегоне Иркутск-Сортировочный – Гончарово под колёсами поезда погиб 44-летний мужчина. Он переходил магистраль в неустановленном месте.

Утром 27 июня в районе станции Китой Восточно-Сибирской железной дороги в Ангарском муниципальном образовании несовместимые с жизнью травмы получила 56-летняя женщина. Она шла в непосредственной близости от путей.

Вечером 28 июня на перегоне Падунские Пороги – Энергетик ВСЖД в Братске под колёсами поезда оказалась 33-летняя местная жительница. С различными травмами она была госпитализирована.

- Во всех случаях машинисты электропоездов применяли экстренное торможение, однако наезд на людей по объективным причинам избежать не удалось, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

По указанным фактам проводятся доследственные проверки для установления обстоятельств произошедшего.
Иркутская область
 
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