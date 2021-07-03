Ещё одна женщина получила травмы
Днём 25 июня на перегоне Иркутск-Сортировочный – Гончарово под колёсами поезда погиб 44-летний мужчина. Он переходил магистраль в неустановленном месте.
Утром 27 июня в районе станции Китой Восточно-Сибирской железной дороги в Ангарском муниципальном образовании несовместимые с жизнью травмы получила 56-летняя женщина. Она шла в непосредственной близости от путей.
Вечером 28 июня на перегоне Падунские Пороги – Энергетик ВСЖД в Братске под колёсами поезда оказалась 33-летняя местная жительница. С различными травмами она была госпитализирована.
- Во всех случаях машинисты электропоездов применяли экстренное торможение, однако наезд на людей по объективным причинам избежать не удалось, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
По указанным фактам проводятся доследственные проверки для установления обстоятельств произошедшего.
В Иркутской области под колёсами поездов погибли два человека
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 03.07.2021
Ещё одна женщина получила травмы
Перед смертью женщина успела встретиться с полицейскими и рассказать о нападении
Сообщения о многочисленных хищениях ливневых решёток поступили в начале июня
Виновника аварии полиция призывает явиться в отдел
Работник планировал предъявить фальшивую справку работодателю
Столкнулись «Ниссан» и «Тойота»
В Иркутской области от их деятельности пострадали как минимум 14 человек
Жителей республики просят соблюдать пожарную безопасность
Мужчина хранил дома марихуану
Подозреваемый в убийстве на допросе отказался давать показания
Мужчины подрались по дороге за выпивкой
Девушка пробудет под арестом не менее двух месяцев
Один из аферистов надевал форму полицейского и представлялся сотрудником ГИБДД
В нескольких районах зафиксированы подтопления после сильных дождей
Наркосбытчицу из Бурятии задержали в результате масштабной операции