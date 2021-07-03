В Иркутской области под колёсами поездов погибли два человека

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Ещё одна женщина получила травмы



Днём 25 июня на перегоне Иркутск-Сортировочный – Гончарово под колёсами поезда погиб 44-летний мужчина. Он переходил магистраль в неустановленном месте.



Утром 27 июня в районе станции Китой Восточно-Сибирской железной дороги в Ангарском муниципальном образовании несовместимые с жизнью травмы получила 56-летняя женщина. Она шла в непосредственной близости от путей.



Вечером 28 июня на перегоне Падунские Пороги – Энергетик ВСЖД в Братске под колёсами поезда оказалась 33-летняя местная жительница. С различными травмами она была госпитализирована.



- Во всех случаях машинисты электропоездов применяли экстренное торможение, однако наезд на людей по объективным причинам избежать не удалось, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.



По указанным фактам проводятся доследственные проверки для установления обстоятельств произошедшего.

