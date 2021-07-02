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Под Улан-Удэ в перевернувшемся «Ниссане» пострадал пассажир

Под Улан-Удэ в перевернувшемся «Ниссане» пострадал пассажир
Происшествия,  Фото:uu_news
Столкнулись «Ниссан» и «Тойота»

Сегодня на границе Улан-Удэ и Заиграевского района Бурятии произошло ДТП, в котором пострадал пассажир.

- По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля «Тойота Карина» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Ниссан», за рулём которого находился 38-летний мужчина, - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.

В результате столкновения «Ниссан» перевернулся на крышу. Травмы получил 24-летний пассажир. 

ДТП
 
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