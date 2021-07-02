В Бурятии рецидивиста отправили в колонию особого режима за наркотики

Мужчина хранил дома марихуану



Житель Селенгинского района Бурятии осуждён за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств.



Осенью 2020 года мужчина приобрёл и хранил у себя дома каннабис. В марте 2021 года полицейские обнаружили и изъяли наркотик.



- Суд признал в действиях подсудимого особо опасный рецидив преступлений, так как он ранее неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Гусиноозёрского районного суда.



Мужчину приговорили к 4,5 годам колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

