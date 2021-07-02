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Пятеро ангарчан обвиняются в мошенничестве с автомобилями-конструкторами

Пятеро ангарчан обвиняются в мошенничестве с автомобилями-конструкторами
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Один из аферистов надевал форму полицейского и представлялся сотрудником ГИБДД

В Ангарске окончено предварительное расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве, совершённом организованной группой. Предполагаемому лидеру криминальной организации также предъявлено обвинение в приобретении, хранении и перевозке заведомо поддельных документов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

По версии следствия, пятеро мужчина за два года совершили серию мошенничеств, связанных с продажей автомобилей-конструкторов.

Машины, которые ввозились в Россию в разобранном состоянии как отдельные запасные части, мужчины собирали. Затем продавали как нормальные автомобили по поддельным документам.

Покупателей участники криминальной схемы искали на сайтах бесплатных объявлений. Чтобы придать сделке видимость законности, встречи назначались возле зданий регистрационных подразделений ГИБДД. Один из аферистов надевал форму полицейского и играл роль сотрудника, который готов ускорить оформление бумаг на транспорт.

Кроме того, у организатора группы и его сожительницы во время задержания изъяли фальшивые удостоверения сотрудников прокуратуры и Следственного комитета.

Установлены личности 28 потерпевших – жителей различных городов Сибири и Дальнего Востока. В общей сложности они заплатили аферистам более 19 миллионов рублей.

Уголовные дела, которые были возбуждены по статье «Мошенничество». соединены в одно производство.

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