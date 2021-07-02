Пять человек погибли
В текущем году на дорогах Бурятии произошло 55 ДТП с участием мототранспорта. В том числе в 40 авариях были пострадавшие. В результате данных происшествий пять человек погибли и 40 ранены, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В 39 случаях водители не имели прав управления транспортным средством. 19 мотоциклистов находились за рулём без мотошлемов. 18 нарушителей были пьяны.
С 1 по 10 июля в Бурятии проходит четвёртый этап оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл».
- Наряды ДПС нацелены на предупреждение и пресечение нарушений ПДД водителями мотоциклов и мопедов, а также на выявление лиц, управляющих мототехникой без соответствующих документов (водительского удостоверения, регистрационных знаков), и находящихся в состоянии опьянения. Отдельное внимание будет уделено несовершеннолетним водителям, - пояснили в Госавтоинспекции по Бурятии.
Также с родителями подростков будет проведена разъяснительная работа о недопустимости передачи прав управления мототранспортом или покупки мототехники своим детям.
Водитель мопеда или скутера в обязательном порядке должен иметь водительское удостоверение категории «М», водитель мотоцикла - категории «А», а транспортное средство, объём двигателя которого более 50 куб. см., должно быть зарегистрировано в установленном порядке.
Декады безопасности дорожного движения, направленные на снижение аварийности с участием водителей мототранспорта, в летний период проводятся ежемесячно.
С начала года в Бурятии произошло 55 ДТП с мотоциклистами
Происшествия, Фото:
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