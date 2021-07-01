В Иркутске назначили первого заместителя мэра

В администрации Иркутска состоялось несколько назначений



В администрации Иркутска произведены кадровые назначения. С 1 июля на должность первого заместителя мэра города Иркутска назначен Андрей Южаков. Ранее он занимал должность заместителя мэра – руководителя аппарата администрации Иркутска.



Исполнять обязанности заместителя мэра – руководителя аппарата администрации Иркутска будет Елена Войцехович. До настоящего времени она занимала должность старшего помощника прокурора города Иркутска. Ранее, с 1997 по 2012 год возглавляла аппарат администрации Иркутска. С июня 2012 по май 2017 была председателем комитета по управлению Октябрьским округом администрации города.



Начальником управления делами аппарата администрации Иркутска назначен Владимир Карнюшин.



По собственному желанию уволен начальник управления по информационной политике аппарата администрации Роман Синтоцкий. Исполняющей обязанности начальника управления по информационной политике аппарата администрации Иркутска назначена Валерия Деева.





По информации администрации Иркутска



