 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 июля

30 июня

Популярное

В Иркутске назначили первого заместителя мэра

В Иркутске назначили первого заместителя мэра
Происшествия,  Фото:Байкал-Daily
В администрации Иркутска состоялось несколько назначений

В администрации Иркутска произведены кадровые назначения. С 1 июля на должность первого заместителя мэра города Иркутска назначен Андрей Южаков. Ранее он занимал должность заместителя мэра – руководителя аппарата администрации Иркутска.

Исполнять обязанности заместителя мэра – руководителя аппарата администрации Иркутска будет Елена Войцехович. До настоящего времени она занимала должность старшего помощника прокурора города Иркутска. Ранее, с 1997 по 2012 год возглавляла аппарат администрации Иркутска. С июня 2012 по май 2017 была председателем комитета по управлению Октябрьским округом администрации города.

Начальником управления делами аппарата администрации Иркутска назначен Владимир Карнюшин.

По собственному желанию уволен начальник управления по информационной политике аппарата администрации Роман Синтоцкий. Исполняющей обязанности начальника управления по информационной политике аппарата администрации Иркутска назначена Валерия Деева.


По информации администрации Иркутска

назначение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске назначили первого заместителя мэра
В Иркутске назначили первого заместителя мэра
Происшествия, 01.07.2021
В администрации Иркутска состоялось несколько назначений
Жительница Бурятии украла ящик для пожертвований на храм
Жительница Бурятии украла ящик для пожертвований на храм
Происшествия, 01.07.2021
Хозяйка магазина не сразу пошла в полицию, надеясь, что воровка одумается
В Бурятии выпившая пара взломала магазин
В Бурятии выпившая пара взломала магазин
Происшествия, 01.07.2021
Помимо сигарет, выпивки и закуски, они украли собачий корм  
В Забайкалье мать нашла дочь мёртвой, никому не сообщила и ушла в запой
В Забайкалье мать нашла дочь мёртвой, никому не сообщила и ушла в запой
Происшествия, 01.07.2021
Мать не сообщила о смерти ребёнка, оставив тело малышки дома
В Бурятии вышла из берегов река Иркилик
В Бурятии вышла из берегов река Иркилик
Происшествия, 01.07.2021
Вышедшая из берегов река подтопила огород
В Забайкалье задержали банду «чёрных лесорубов»
В Забайкалье задержали банду «чёрных лесорубов»
Происшествия, 01.07.2021
Мужчина срубили деревьев на более чем миллион рублей  
В Бурятии у браконьеров обнаружили наркотики
В Бурятии у браконьеров обнаружили наркотики
Происшествия, 30.06.2021
В Забайкальском нацпарке проходят рейды по охране водных биоресурсов
В Бичурском районе Бурятии размыло дорогу
В Бичурском районе Бурятии размыло дорогу
Происшествия, 30.06.2021
Движение грузового транспорта приостановлено
В Забайкалье утонул семилетний мальчик
В Забайкалье утонул семилетний мальчик
Происшествия, 30.06.2021
Тело ребёнка из реки поднял местный житель
В Бурятии мошенник оформил кредиты на двух женщин
В Бурятии мошенник оформил кредиты на двух женщин
Происшествия, 30.06.2021
Ущерб составил более 200 тысяч рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^