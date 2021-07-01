В администрации Иркутска состоялось несколько назначений
В администрации Иркутска произведены кадровые назначения. С 1 июля на должность первого заместителя мэра города Иркутска назначен Андрей Южаков. Ранее он занимал должность заместителя мэра – руководителя аппарата администрации Иркутска.
Исполнять обязанности заместителя мэра – руководителя аппарата администрации Иркутска будет Елена Войцехович. До настоящего времени она занимала должность старшего помощника прокурора города Иркутска. Ранее, с 1997 по 2012 год возглавляла аппарат администрации Иркутска. С июня 2012 по май 2017 была председателем комитета по управлению Октябрьским округом администрации города.
Начальником управления делами аппарата администрации Иркутска назначен Владимир Карнюшин.
По собственному желанию уволен начальник управления по информационной политике аппарата администрации Роман Синтоцкий. Исполняющей обязанности начальника управления по информационной политике аппарата администрации Иркутска назначена Валерия Деева.
По информации администрации Иркутска
В Иркутске назначили первого заместителя мэра
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Аферисты похитили свыше 200 тысяч рублей
В администрации Иркутска состоялось несколько назначений
Хозяйка магазина не сразу пошла в полицию, надеясь, что воровка одумается
Помимо сигарет, выпивки и закуски, они украли собачий корм
Мать не сообщила о смерти ребёнка, оставив тело малышки дома
Вышедшая из берегов река подтопила огород
Мужчина срубили деревьев на более чем миллион рублей
Режим ЧС в Катангском районе снят
В бензовоз въехал грузовик
Ещё одна женщина была госпитализирована
Расследуется уголовное дело
В Забайкальском нацпарке проходят рейды по охране водных биоресурсов
Движение грузового транспорта приостановлено
Тело ребёнка из реки поднял местный житель
Ущерб составил более 200 тысяч рублей