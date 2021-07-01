В Забайкалье задержали банду «чёрных лесорубов»

Мужчина срубили деревьев на более чем миллион рублей
В Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края задержаны трое местных жителей, которые незаконно спилили более 350 деревьев. Они причинили ущерб на сумму более миллиона рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Мужчины, не имея соответствующего разрешения, недалеко от села Георгиевка незаконно спилили 352 дерева лиственницы и берёзы. Лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб в размере 1 228 000 рублей.
Вырубленные деревья они перерабатывали на пилораме, принадлежащей одному из подозреваемых. Затем продавали населению в качестве пиломатериала. Вырученные деньги делили между собой.
Во время рубки участники группы соблюдали меры конспирации, в случае появления посторонних лиц, предупреждали об этом других участников, используя радиостанции и телефоны.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере, организованной группой». Санкция статьи предусматривает штраф в размере от одного миллиона до трёх миллионов рублей, либо лишение свободы на срок до семи лет.
По местам жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты два трактора, две грузовые автомашины, бензопилы, пилорама.
В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Происшествия, Фото:
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