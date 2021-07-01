В Забайкалье задержали банду «чёрных лесорубов»

Происшествия, Фото: из архива

Мужчина срубили деревьев на более чем миллион рублей



В Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края задержаны трое местных жителей, которые незаконно спилили более 350 деревьев. Они причинили ущерб на сумму более миллиона рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Мужчины, не имея соответствующего разрешения, недалеко от села Георгиевка незаконно спилили 352 дерева лиственницы и берёзы. Лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб в размере 1 228 000 рублей.



Вырубленные деревья они перерабатывали на пилораме, принадлежащей одному из подозреваемых. Затем продавали населению в качестве пиломатериала. Вырученные деньги делили между собой.



Во время рубки участники группы соблюдали меры конспирации, в случае появления посторонних лиц, предупреждали об этом других участников, используя радиостанции и телефоны.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере, организованной группой». Санкция статьи предусматривает штраф в размере от одного миллиона до трёх миллионов рублей, либо лишение свободы на срок до семи лет.



По местам жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты два трактора, две грузовые автомашины, бензопилы, пилорама.



В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

