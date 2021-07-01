В Братске 3-летний мальчик выпал с балкона

Расследуется уголовное дело



26 июня с балкона, расположенного на четвёртом этаже дома по улице Комсомольская в Братске, выпал трёхлетний ребёнок. После несчастного случая мальчика доставили в детскую городскую больницу.



По данному факту следственным отделом по городу Братск СУ СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».



По версии следствия, утром 26 июня женщина с ребёнком вернулись домой. Пока мать умывалась в ванне, ребёнок прошёл на балкон, дверь которого была открыта и случайно упал вниз.



- Мальчик получил различные травмы и переломы. Следователями выясняются все обстоятельства инцидента. Известно, что семья характеризуется удовлетворительно, на учётах не состоит, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Расследование уголовного дела продолжается.



