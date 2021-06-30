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В Забайкалье утонул семилетний мальчик

В Забайкалье утонул семилетний мальчик
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Тело ребёнка из реки поднял местный житель

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели семилетнего мальчика в селе Кайластуй Краснокаменского района.

По данным следствия, 28 июня мальчик, играя со сверстником на берегу реки Аргунь, зашёл в воду и не смог выбраться самостоятельно. Второй мальчик начал звать на помощь, сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.

Через несколько минут тело мальчика извлёк из воды местный житель в нескольких сотнях метров ниже по течению реки. По предварительным данным, мальчик захлебнулся в воде.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев. Исследованы условия проживания мальчика и обстановка в семье. Назначена судебная медицинская экспертиза.

Расследование уголовного дела продолжается. 
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