В Бурятии мошенник оформил кредиты на двух женщин

Ущерб составил более 200 тысяч рублей



39-летний житель Селенгинского района Бурятии признан виновным в двух мошенничествах.



В 2019 году мужчина обманом получил от двух малознакомых женщин их паспортные данные и банковские карты. С помощью мобильного банка он оформил кредиты на общую сумму 234 тысячи рублей.



Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год.



- Суд удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании с виновного ущерба в размере 356 тысяч рублей с учётом процентов, начисленных банком, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Приговор вступил в законную силу

