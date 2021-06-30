Ущерб составил более 200 тысяч рублей
39-летний житель Селенгинского района Бурятии признан виновным в двух мошенничествах.
В 2019 году мужчина обманом получил от двух малознакомых женщин их паспортные данные и банковские карты. С помощью мобильного банка он оформил кредиты на общую сумму 234 тысячи рублей.
Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
- Суд удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании с виновного ущерба в размере 356 тысяч рублей с учётом процентов, начисленных банком, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Приговор вступил в законную силу
В Бурятии мошенник оформил кредиты на двух женщин
Происшествия, Фото:
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