Улан-удэнец попросил воды у женщины и обокрал её

Пропажу владелица телефона обнаружила через час



Днём 26 июня в полицию Октябрьского района поступило сообщение от 54-летней горожанки о краже сотового телефона из кармана куртки.



- Женщина рассказала, что во дворе соседнего дома встретила старую знакомую и присела на лавочку пообщаться. После разговора знакомая, имеющая проблемы с передвижением, окликнула по имени проходившего мужчину и попросила помочь ей дойти до квартиры. Проводив женщину, мужчина вернулся. Разговорившись, он проследовал за заявительницей до дверей квартиры, попросив попить воды. Когда горожанка открывала входную дверь, он незаметно похитил из кармана куртки сотовый телефон. Пропажу женщина обнаружила лишь спустя час, - сообщили подробности кражи в пресс-службе МВД по Бурятии.



В полиции был составлен фоторобот. По нему вскоре задержали ранее судимого 43-летнего подозреваемого. Выяснилось, что он сын той самой старой знакомой, с которой женщина беседовала на лавочке.



Мужчина приметил гаджет у женщины и специально попросил воды, чтобы улучить момент для кражи.



Телефон вор сбыл за бесценок случайному прохожему.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

