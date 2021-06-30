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Пьяный иркутянин представил себя в GTA и устроил гонки с полицией

Происшествия, 
Любитель компьютерных игр удирал от полиции по федеральной трассе и центральным улицам Иркутска

В Иркутске полицейские задержали пьяного водителя, который вообразил себя героем компьютерной игры GTA. Он пытался уйти от погони, когда его преследовали несколько машин полиции.

В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области сообщили, что «ВАЗ» полицейские заметили ночью вблизи города Шелехов. Автомобиль ехал в направлении Иркутска с включенными аварийными сигналами.

Требования инспекторов об остановке водитель проигнорировал и, увеличив скорость, попытался скрыться. Двигаясь по федеральной трассе Р258 «Байкал», он периодически выезжал на полосу встречного движения и обочину, съезжал на примыкающие дороги, создавая аварийные ситуации.

В Иркутске автомобиль нарушителя направился в центр города, где к преследованию присоединились два экипажа отдельного батальона ДПС. Продолжая совершать опасные маневры, водитель неоднократно выезжал наперерез транспортному потоку, в том числе на улицах с односторонним движением.

В районе улицы Кожова «Лада» свернула во двор, повредила металлическое ограждение и, упав с возвышенности, врезалась в забор. Из машины выскочили двое мужчин и попытались убежать, но их задержали полицейские.

- Оказалось, что за рулём автомобиля с признаками опьянения находился 26-летний местный житель, не имеющий водительских прав. От медицинского освидетельствования он отказался. Кроме него в салоне машины ехал его знакомый, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Водитель, отказавшийся от медицинского освидетельствования, подтвердил, что осознавал опасность своих действий. Он признался, что произошедшее напомнило ему популярную компьютерную игру GTA.

Сотрудники ГИБДД составили в отношении лихача административные материалы за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, невыполнение требований об остановке, а также отсутствие регистрации транспорта в установленном порядке.

ГИБДД водители алкогольное опьянение
 
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