Из Забайкалья в КНР контрабандисты вывезли пиломатериалов на 9 млн

Суд признал контрабандистов виновными
В Чите суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух граждан Российской Федерации. Они признаны виновными в контрабанде древесины и пособничестве в совершении контрабанды.
Суд установил, что в 2018 году житель Читы путём недостоверного декларирования переместил через таможенную границу пиломатериалы из сосны и лиственницы. Таможенному органу были заявлены сведения о договорах купли-продажи древесины с фирмами, которые фактически её не продавали.
Фиктивные договоры купли-продажи древесины предоставил второй мужчина – житель Иркутской области.
Таким образом из России в Китай вывезли пиломатериалы из сосны и лиственницы в объёме 1,3 тысяч кубических метров общей стоимостью около 9 млн рублей.
В ходе судебного следствия подсудимые вину не признали. Однако гособвинение представило достаточные доказательства.
Суд признал подсудимых виновными и назначил наказание одному (за контрабанду леса) – 4 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, второму (за пособничество в контрабанде) - 3 года 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.
Приговор суда в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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