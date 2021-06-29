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Житель Иркутской области украл ноутбук у спящего томича

Житель Иркутской области украл ноутбук у спящего томича
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте
Кража произошла на привокзальной площади

В Иркутской области транспортные полицейские по «горячим следам» раскрыли кражу ноутбука.

В дежурную часть транспортной полиции поступило заявление от 61-летнего жителя Томска. Он ждал поезд на привокзальной площади станции Лена, когда у него украли ноутбук.

Вскоре транспортные полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления.

Мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что украл ноутбук у мужчины, спавшего на скамейке возле железнодорожного вокзала.

Украденный ноутбук изъяли и вернули владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по за кражу. Ему грозит до пяти лет колонии. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

кража
 
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