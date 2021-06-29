Кража произошла на привокзальной площади
В Иркутской области транспортные полицейские по «горячим следам» раскрыли кражу ноутбука.
В дежурную часть транспортной полиции поступило заявление от 61-летнего жителя Томска. Он ждал поезд на привокзальной площади станции Лена, когда у него украли ноутбук.
Вскоре транспортные полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления.
Мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что украл ноутбук у мужчины, спавшего на скамейке возле железнодорожного вокзала.
Украденный ноутбук изъяли и вернули владельцу.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по за кражу. Ему грозит до пяти лет колонии. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Житель Иркутской области украл ноутбук у спящего томича
Происшествия, Фото:
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