Житель Иркутской области украл ноутбук у спящего томича

Происшествия, Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте

Кража произошла на привокзальной площади



В Иркутской области транспортные полицейские по «горячим следам» раскрыли кражу ноутбука.



В дежурную часть транспортной полиции поступило заявление от 61-летнего жителя Томска. Он ждал поезд на привокзальной площади станции Лена, когда у него украли ноутбук.



Вскоре транспортные полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления.



Мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что украл ноутбук у мужчины, спавшего на скамейке возле железнодорожного вокзала.



Украденный ноутбук изъяли и вернули владельцу.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по за кражу. Ему грозит до пяти лет колонии. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



