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В Бурятии бывший полицейский обматерил сотрудника ППС

В Бурятии бывший полицейский обматерил сотрудника ППС
Происшествия, 
Мужчина заявил, что таблетки затуманили его разум

Мировым судом Северо-Байкальского района житель села Мухоршибирь признан виновным в публичном оскорблении транспортного полицейского. Об этом «Байкал-Dailу» сообщили в Байкальской транспортной прокуратуре.

Примечательно, что к уголовной ответственности привлечён бывший полицейский, уволенный из органов внутренних дел по «нехорошему основанию».

В суде установлено, что 15 февраля пьяный мужчина, следующий на межвахтовый отдых, находился на перроне железнодорожного вокзала станции Северобайкальск и пытался сесть в поезд. Но уехать домой ему не удалось, поскольку начальник поезда отказал в посадке. Кроме того, сотрудники транспортной полиции решили составить на мужчину протокол за появление в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.

Мужчину крайне разозлил отказ в поездке. На требования пройти в отдел несостоявшийся пассажир в присутствии проводников, железнодорожников и других сотрудников полиции неоднократно высказал в адрес сотрудника патрульно-постовой службы нецензурные выражения в грубой форме.

- Своими действиями мужчина посягнул на установленный порядок управления и нормальную деятельность полиции, причинил полицейскому моральный вред, дискредитировав его, как работника правоохранительного органа в глазах общественности, и подорвав его авторитет, как сотрудника ОВД, - отмечают в Байкальской транспортной прокуратуре.

Во время следствия обвиняемый вину не признал. Он ссылался на употребление таблеток феназепама, якобы затуманивших его сознание.

В судебном заседании подсудимый не присутствовал, воспользовавшись правом, предусмотренным ч. 4 ст. 247 УПК РФ.

Приговором суда бывший полицейский, не уважающий своих коллег, признан виновным. С учётом последующего признания вины, принесения извинений через защитника, наличия на иждивении несовершеннолетних детей, а также отягчающего наказание обстоятельства в виде совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

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