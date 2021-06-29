В Бурятии бывший полицейский обматерил сотрудника ППС

Мужчина заявил, что таблетки затуманили его разум
Мировым судом Северо-Байкальского района житель села Мухоршибирь признан виновным в публичном оскорблении транспортного полицейского. Об этом «Байкал-Dailу» сообщили в Байкальской транспортной прокуратуре.
Примечательно, что к уголовной ответственности привлечён бывший полицейский, уволенный из органов внутренних дел по «нехорошему основанию».
В суде установлено, что 15 февраля пьяный мужчина, следующий на межвахтовый отдых, находился на перроне железнодорожного вокзала станции Северобайкальск и пытался сесть в поезд. Но уехать домой ему не удалось, поскольку начальник поезда отказал в посадке. Кроме того, сотрудники транспортной полиции решили составить на мужчину протокол за появление в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.
Мужчину крайне разозлил отказ в поездке. На требования пройти в отдел несостоявшийся пассажир в присутствии проводников, железнодорожников и других сотрудников полиции неоднократно высказал в адрес сотрудника патрульно-постовой службы нецензурные выражения в грубой форме.
- Своими действиями мужчина посягнул на установленный порядок управления и нормальную деятельность полиции, причинил полицейскому моральный вред, дискредитировав его, как работника правоохранительного органа в глазах общественности, и подорвав его авторитет, как сотрудника ОВД, - отмечают в Байкальской транспортной прокуратуре.
Во время следствия обвиняемый вину не признал. Он ссылался на употребление таблеток феназепама, якобы затуманивших его сознание.
В судебном заседании подсудимый не присутствовал, воспользовавшись правом, предусмотренным ч. 4 ст. 247 УПК РФ.
Приговором суда бывший полицейский, не уважающий своих коллег, признан виновным. С учётом последующего признания вины, принесения извинений через защитника, наличия на иждивении несовершеннолетних детей, а также отягчающего наказание обстоятельства в виде совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.
В Бурятии бывший полицейский обматерил сотрудника ППС
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Безработная женщина взяла кредит на телефон
Кража произошла на привокзальной площади
Поиски продолжат бурятские спасатели
Это 15-й наркопритон в регионе с начала года
Мужчина заявил, что таблетки затуманили его разум
Грабитель напал на женщину и угнал её автомобиль
Он пообещал за деньги решить проблему предпринимателя
Мужчина избил знакомого и несколько раз ударил ножом
Мужчина хотел занять денег, но приятеля не было дома
Воровка увидела тайник во время застолья
Девочка взялась рукой за сломанный тройник в бане
Вывести ёмкости вор попросил друга
Причинённый ущерб составил 300 тысяч рублей.
Алкоголь в организме мужчины превышал допустимую норму в два раза
Аферист продавал несуществующие автозапчасти