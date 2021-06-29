Мужчина хотел занять денег, но приятеля не было дома
25 июня в полицию по Кабанскому району обратился 48-летний улан-удэнец. Он сообщил о краже строительных инструментов из своего дачного дома на станции Кедровой, рассказали в МВД по Бурятии.
Мужчина уточнил, что проживает на даче летом и строит на участке дом. Инструменты были украдены, когда он на некоторое время отлучился из ограды, не заперев ворота и входную дверь. Ущерб составил 10,5 тысяч рублей.
Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний знакомый потерпевшего, помогавший ему со строительством.
Мужчина признался, что был пьян и решил зайти к приятелю, чтобы занять денег. Однако не застал его и, достоверно зная, что тот хранит на первом этаже дома инструменты, украл углошлифовальную машинку, болгарку и дрель. Инструменты он спрятал на своём участке, чтобы затем продать и выручить деньги на спиртное. Но узнав об обращении друга в полицию, отказался от этой идеи.
Около пяти лет назад мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу, работает вахтовым методом.
Инструменты полицейские изъяли. Возбуждено уголовное дело.
Пьяный житель Бурятии украл инструменты
Происшествия, Фото:
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