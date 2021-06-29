Воровка увидела тайник во время застолья
У 64-летней жительницы Заиграевского района из дома пропали семь тысяч рублей. Женщина не досчиталась своих сбережений в начале лета и обратилась в полицию, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
Полицейские установили, что кражу совершила родственница потерпевшей. Как выяснилось, днём 33-летняя женщина помогала пенсионерке по хозяйству, а вечером украла из тайника деньги. Она увидела во время застолья, как супруг хозяйки брал из потайного места наличные, чтобы сходить в магазин.
Ранее к уголовной ответственности женщина не привлекалась. Деньги она потратила на личные нужды.
Вину в содеянном женщина признала.
Возбуждено уголовное дело.
Жительница Бурятии украла сбережения родственницы из тайника
Происшествия, Фото:
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