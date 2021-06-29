Улан-удэнец украл бочки и сдал на металл

Вывести ёмкости вор попросил друга



В Улан-Удэ в дежурную часть полиции поступило сообщение от 51-летнего горожанина о краже. Мужчина рассказал, что ранее занимался строительными работами и арендовал офис в строительной базе по улице Моховая. После прекращения предпринимательской деятельности у мужчины остались несколько металлических бочек и, чтобы они не мешались, он складировал их за территорией базы.



Утром 28 июня горожанин обнаружил, что ёмкости пропали и сообщил в полицию. Ущерб составил около 95 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Сотрудники полиции по горячим следам задержали 20-летнего улан-удэнца.



Выяснилось, что молодой человек увидел бочки и решил украсть их для сдачи на металлом. Он позвонил своему знакомому и попросил помочь с вывозом, соврав, что бочки принадлежат его родственнику.



Знакомый взял в аренду грузовой автомобиль и поздним вечером подъехал к месту. Приятели загрузили в кузов три металлические бочки по 500 литров и шесть по 250 литров.



Бочки молодой сдал в несколько пунктов приёма металла в разных районах города. Вырученные деньги потратил.



Часть украденных бочек полицейские изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



