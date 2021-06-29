Вывести ёмкости вор попросил друга
В Улан-Удэ в дежурную часть полиции поступило сообщение от 51-летнего горожанина о краже. Мужчина рассказал, что ранее занимался строительными работами и арендовал офис в строительной базе по улице Моховая. После прекращения предпринимательской деятельности у мужчины остались несколько металлических бочек и, чтобы они не мешались, он складировал их за территорией базы.
Утром 28 июня горожанин обнаружил, что ёмкости пропали и сообщил в полицию. Ущерб составил около 95 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Сотрудники полиции по горячим следам задержали 20-летнего улан-удэнца.
Выяснилось, что молодой человек увидел бочки и решил украсть их для сдачи на металлом. Он позвонил своему знакомому и попросил помочь с вывозом, соврав, что бочки принадлежат его родственнику.
Знакомый взял в аренду грузовой автомобиль и поздним вечером подъехал к месту. Приятели загрузили в кузов три металлические бочки по 500 литров и шесть по 250 литров.
Бочки молодой сдал в несколько пунктов приёма металла в разных районах города. Вырученные деньги потратил.
Часть украденных бочек полицейские изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Улан-удэнец украл бочки и сдал на металл
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Воровка увидела тайник во время застолья
Девочка взялась рукой за сломанный тройник в бане
Вывести ёмкости вор попросил друга
Причинённый ущерб составил 300 тысяч рублей.
Алкоголь в организме мужчины превышал допустимую норму в два раза
Аферист продавал несуществующие автозапчасти
Семья даже не проснулась, когда в квартиру зашёл вор
Мужчина пустился бежать в сторону частного сектора
Все работы по тушению приходится выполнять вручную
Машины столкнулись в 105 микрорайоне
Автомобиль с пьяными людьми врезался в микроавтобус
Женщина резко отреагировала на требование сотрудников колонии
Двое из четверых получили условные сроки
Происшествия, 28.06.2021
Воры возвращались с речки и решили проверить припаркованный автомобиль
Происшествия, 28.06.2021
Аферисты не успели снять деньги с карты потерпевшей