Пьяный иркутянин прыгал по припаркованным машинам









Полицейские нашли и задержали иркутянина, который повредил два автомобиля, припаркованных во дворах жилого комплекса «Союз».33-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, со своим приятелем вышел на улицу. Он запрыгнул на стоящие у дома «ВАЗ» и «Хонду», разбив стекла, и нанеся повреждения кузову.- Личность злоумышленника была оперативно установлена в течение суток благодаря очевидцам, запечатлевших происходящее событие на камеру мобильного телефона, а также другим данным. Доставленный в отдел полиции мужчина дал признательные показания, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.По предварительным оценкам, причинённый ущерб составил 300 тысяч рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Фигуранту избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Ему предстоит также возместить причинённый ущерб.