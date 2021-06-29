Пьяный иркутянин прыгал по припаркованным машинам

Полицейские нашли и задержали иркутянина, который повредил два автомобиля, припаркованных во дворах жилого комплекса «Союз».
33-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, со своим приятелем вышел на улицу. Он запрыгнул на стоящие у дома «ВАЗ» и «Хонду», разбив стекла, и нанеся повреждения кузову.
- Личность злоумышленника была оперативно установлена в течение суток благодаря очевидцам, запечатлевших происходящее событие на камеру мобильного телефона, а также другим данным. Доставленный в отдел полиции мужчина дал признательные показания, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
По предварительным оценкам, причинённый ущерб составил 300 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Фигуранту избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Ему предстоит также возместить причинённый ущерб.