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Мошенника из Нижнего Новгорода этапировали в Иркутскую область

Мошенника из Нижнего Новгорода этапировали в Иркутскую область
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Аферист продавал несуществующие автозапчасти

Ранее в полицию обратился 30-летний житель города Черемхово. Он рассказал, что незнакомец из мессенджера похитил у него 15 тысяч рублей. В тематической группе мужчина договорился с собеседником о поставке автозапчастей и перевёл требуемую сумму, однако «продавец», получив предоплату, перестал выходить на связь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Иркутские сыщики выяснили, что мошенник может находиться в Нижнем Новгороде. В ходе выезда полицейские задержали предполагаемого афериста. Им оказался 35-летний уроженец города Саянск. Ранее он работал в крупной фирме, занимавшейся продажей автозапчастей.

Задержанный сообщил полицейским, что не помнит точное число совершенных им мошенничеств, назвав их количество «приличным», а себя «большим специалистом» в сфере торговли деталями для авто.

У него изъят сотовый телефон и сим-карта, предположительно использовавшиеся в противоправных целях.

Мужчину доставили в Иркутскую область. По ходатайству следствия Черемховский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время его проверяют на причастность к иным фактам мошенничества.


По информации ГУ МВД по Иркутской области 
мошенничество
 
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