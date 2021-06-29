Аферист продавал несуществующие автозапчасти
Ранее в полицию обратился 30-летний житель города Черемхово. Он рассказал, что незнакомец из мессенджера похитил у него 15 тысяч рублей. В тематической группе мужчина договорился с собеседником о поставке автозапчастей и перевёл требуемую сумму, однако «продавец», получив предоплату, перестал выходить на связь.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Иркутские сыщики выяснили, что мошенник может находиться в Нижнем Новгороде. В ходе выезда полицейские задержали предполагаемого афериста. Им оказался 35-летний уроженец города Саянск. Ранее он работал в крупной фирме, занимавшейся продажей автозапчастей.
Задержанный сообщил полицейским, что не помнит точное число совершенных им мошенничеств, назвав их количество «приличным», а себя «большим специалистом» в сфере торговли деталями для авто.
У него изъят сотовый телефон и сим-карта, предположительно использовавшиеся в противоправных целях.
Мужчину доставили в Иркутскую область. По ходатайству следствия Черемховский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время его проверяют на причастность к иным фактам мошенничества.
По информации ГУ МВД по Иркутской области
Мошенника из Нижнего Новгорода этапировали в Иркутскую область
Происшествия, Фото:
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