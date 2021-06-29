В Бурятии осуждённую оштрафовали за оскорбление

Женщина резко отреагировала на требование сотрудников колонии
В марте 2020 года в Прибайкальском районе Бурятии женщина была осуждена по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Ей назначено 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.
Отбывая наказание, женщина нарушала порядок и портила имущество колонии. В ответ на требования прекратить она разразилась бранью в адрес сотрудника.
В отношении осуждённой было возбуждено дело об административном правонарушении за унижение человеческого достоинства. Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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