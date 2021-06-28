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В Улан-Удэ супруги забыли закрыть машину и лишились сумки

В Улан-Удэ супруги забыли закрыть машину и лишились сумки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Воры возвращались с речки и решили проверить припаркованный автомобиль

Вечером 26 июня в полицию с заявлением о краже сумки из автомобиля обратилась 35-летняя улан-удэнка.

Женщина приехала вместе с супругом в гости к знакомым на улицу Успенскую. Не замкнутый и не оборудованный сигнализацией автомобиль мужчина припарковал возле дома. Спустя некоторое время супруги вышли и обнаружили, что пропала сумку, которую женщина оставила между пассажирскими сиденьями. В сумке находились документы, 1,5 тысячи рублей и сотовый телефон.

В тот же день сотрудники уголовного розыска поймали подозреваемых.

Установлено, что мужчины 32 и 35 лет возвращались домой с речки. Проходя мимо припаркованного автомобиля, они заглянули в салон и увидели женскую сумочку. Потянув за ручку двери, мужчины обнаружили, что автомобиль не заперт, и взяли сумку.

Затем мужчины забрали деньги и сотовый телефон, а сумку оставили у своей знакомой во дворе за ненадобностью.

Телефон воры продали, деньги потратили на алкоголь и продукты.

Мужчины ранее неоднократно судимы за преступления имущественного характера.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.

кража
 
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