Серийного мошенника из Бурятии осудили в Красноярском крае





В Красноярском крае суд вынес приговор уроженцу Бурятии, который совершил серию мошенничеств и краж с банковских счетов.В мае 2019 года в Красноярске полицейские задержали ранее судимого за мошенничество и изготовление поддельных документов мужчину по подозрению в серии очередных преступлений.Установлено, что в феврале 2017 года безработный уроженец Улан-Удэ незаконно получил доступ к информации о банковских счетах двух жителей Железногорска и жительницы Красноярка. Мужчина дистанционно обращался в банковские организации и переводил деньги со счетов держателей карт на свой. Всего он таким образом украл 2,3 млн рублей.Кроме того, полицейские установили причастность мужчины к 13 мошенничествам и 46 эпизодам покушений на мошенничество.Используя вымышленные и чужие паспортные данные, обнаруженные в интернете, а также просроченные бланки паспортов, аферист по поддельным документам онлайн оформлял кредиты в микрофинансовых организациях различных регионов России, которые не собирался выплачивать. В 46 случаях в выдаче займа ему отказали.В ходе обыска в квартире подозреваемого изъяли 18 банковских карт, оформленных на вымышленных лиц и 17 бланков паспортов.В отношении него было возбуждено и расследовано многоэпизодное уголовное дело по трём кражам, 13 мошенничествам и 46 покушениям на мошенничество.На время следствия подозреваемого заключили под стражу. Общая сумма ущерба превысила 2,8 миллиона рублей.- Троим потерпевшим, с чьих счетов были похищены денежные средства, материальный ущерб был полностью возмещён, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.Суд признал афериста виновным и назначил ему четыре года в исправительной колонии общего режима.Приговор вступил в законную силу.