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Серийного мошенника из Бурятии осудили в Красноярском крае

Серийного мошенника из Бурятии осудили в Красноярском крае
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Красноярскому краю
Общая сумма ущерба составила почти три млн рублей

В Красноярском крае суд вынес приговор уроженцу Бурятии, который совершил серию мошенничеств и краж с банковских счетов.

В мае 2019 года в Красноярске полицейские задержали ранее судимого за мошенничество и изготовление поддельных документов мужчину по подозрению в серии очередных преступлений.

Установлено, что в феврале 2017 года безработный уроженец Улан-Удэ незаконно получил доступ к информации о банковских счетах двух жителей Железногорска и жительницы Красноярка. Мужчина дистанционно обращался в банковские организации и переводил деньги со счетов держателей карт на свой. Всего он таким образом украл 2,3 млн рублей.

Кроме того, полицейские установили причастность мужчины к 13 мошенничествам и 46 эпизодам покушений на мошенничество.

Используя вымышленные и чужие паспортные данные, обнаруженные в интернете, а также просроченные бланки паспортов, аферист по поддельным документам онлайн оформлял кредиты в микрофинансовых организациях различных регионов России, которые не собирался выплачивать. В 46 случаях в выдаче займа ему отказали.

В ходе обыска в квартире подозреваемого изъяли 18 банковских карт, оформленных на вымышленных лиц и 17 бланков паспортов.


В отношении него было возбуждено и расследовано многоэпизодное уголовное дело по трём кражам, 13 мошенничествам и 46 покушениям на мошенничество.

На время следствия подозреваемого заключили под стражу. Общая сумма ущерба превысила 2,8 миллиона рублей.

- Троим потерпевшим, с чьих счетов были похищены денежные средства, материальный ущерб был полностью возмещён, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Суд признал афериста виновным и назначил ему четыре года в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

мошенничество
 
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