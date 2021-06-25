В Иркутске лихач совершил опасный манёвр у поста ГИБДД

Водитель заявил, что офигел, увидев видео



В Иркутске сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности водителя автомобиля Toyota Chaser благодаря видеоролику, который опубликовали в соцсетях.



На кадрах с видеорегистраторов видно, как водитель, двигаясь по дороге, совершает опасный манёвр. Лишь благодаря удачному стечению обстоятельств обошлось без трагических последствий. Издание IRK.ru уточняет, что всё произошло у поста ГИБДД на въезде в Иркутск.



- По данному факту автоинспекторы провели всестороннюю проверку, по результатам которой на нарушителя составили три административных протокола. С автолюбителем дорожные полицейские провели профилактическую беседу, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.



Водитель заявил, что ему «очень стыдно».



- Когда я увидел эту видеозапись, я офигел. Мне очень стыдно, я раскаиваюсь и хочу извиниться перед теми людьми, которые могли из-за меня пострадать, - обратился молодой человек.



