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В Бурятии потушили 8 из 11 лесных пожаров

В Бурятии потушили 8 из 11 лесных пожаров
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Более 100 человек накануне тушили лесные пожары

За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению 11 лесных пожаров. Они действовали в Заиграевском, Кижингинском, Курумканском и Хоринском районах, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Один лесной пожар в Заиграевском районе возник из-за неосторожного обращения с огнём, остальные 10 – из-за сухой грозы. Всего с огнём боролись 159 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Было задействовано 44 единицы техники.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 67,6 га.

Восемь лесных пожаров ликвидировано.


На утро 25 июня два лесных пожара в Кижингинском и Курумканском районах локализованы, продолжаются работы по их дотушиванию. Также продолжается тушение лесного пожара на площади 30 га в Курумканском районе.

Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 105 лесных пожаров на общей площади 1,4 тысячи га. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 322 лесных пожара на общей площади 74,3 тысячи га. Почти 20% от общего количества лесных пожаров возникло из-за сухих гроз, 60% - из-за неосторожного обращения с огнём.

В республике действует особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.

лесные пожары
 
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