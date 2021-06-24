В Улан-Удэ машина «скорой» попала в аварию

Водитель не заметил припаркованный сзади автомобиль
Вечером 22 июня на улице Толстого в Улан-Удэ произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи.
По предварительной информации, «Газель», выезжая задним ходом с парковки возле станции скорой медицинской помощи, врезалась в припаркованный автомобиль Suzuki Escudo.
- Скорая помощь спешила на заявку и совершила столкновение. ДТП обошлось без пострадавших, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.
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