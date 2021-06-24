 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 июня

23 июня

Популярное

В Улан-Удэ машина «скорой» попала в аварию

В Улан-Удэ машина «скорой» попала в аварию
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водитель не заметил припаркованный сзади автомобиль

Вечером 22 июня на улице Толстого в Улан-Удэ произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи.

По предварительной информации, «Газель», выезжая задним ходом с парковки возле станции скорой медицинской помощи, врезалась в припаркованный автомобиль Suzuki Escudo.

- Скорая помощь спешила на заявку и совершила столкновение. ДТП обошлось без пострадавших, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.


ДТП скорая помощь
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии украл колёса у соседки
Житель Бурятии украл колёса у соседки
Происшествия, 24.06.2021
Вор проник в кладовку, когда все спали  
Забайкалец вырастил на даче почти тысячу кустов конопли
Забайкалец вырастил на даче почти тысячу кустов конопли
Происшествия, 24.06.2021
За плантацию конопли мужчине грозит до восьми лет
В Улан-Удэ мобильную группу агрессивно встретили в пивном баре
В Улан-Удэ мобильную группу агрессивно встретили в пивном баре
Происшествия, 24.06.2021
Мужчина выгонял проверяющих, а сотрудница рвала протокол
В Бурятии сгорел грузовик
В Бурятии сгорел грузовик
Происшествия, 24.06.2021
В Бурятии сгорел грузовик
Мошенник из Бурятии обманывал жителей Ольхона
Мошенник из Бурятии обманывал жителей Ольхона
Происшествия, 24.06.2021
Мошенник обманывал с помощью демонстрационной бизнес-версии платежной системы
В Забайкалье поймали браконьера, застрелившего дзерена
В Забайкалье поймали браконьера, застрелившего дзерена
Происшествия, 24.06.2021
Монгольская антилопа внесена в Красную книгу России
Житель Бурятии поехал за металлоломом, а собрал коноплю
Житель Бурятии поехал за металлоломом, а собрал коноплю
Происшествия, 24.06.2021
Молодого человека с коноплёй задержали случайно
В Иркутской области подмыло мост
В Иркутской области подмыло мост
Происшествия, 24.06.2021
На трассе введено реверсивное движение
В Бурятии отшельник вышел из леса ради грабежа
В Бурятии отшельник вышел из леса ради грабежа
Происшествия, 24.06.2021
Отшельник пошёл на преступление ради сигарет и алкоголя
В Улан-Удэ парня ограбил прохожий
В Улан-Удэ парня ограбил прохожий
Происшествия, 24.06.2021
Молодой человек попросил телефон позвонить и убежал
В Иркутской области осуждённой добавили срок за кинутый поднос
В Иркутской области осуждённой добавили срок за кинутый поднос
Происшествия, 24.06.2021
Женщина бросила посуду с едой в спину сотруднице

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^