Житель Бурятии украл колёса у соседки

Вор проник в кладовку, когда все спали



13 июня к полицейским обратилась 35-летняя жительница села Тунка. Женщина рассказала о краже комплекта автомобильных колес из кладовой в ограде её дома.



Пропажу она обнаружила ранним утром. Ущерб составил 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Сотрудники полиции выяснили, что кражу совершил 34-летний мужчина, живущий по соседству. Мужчина в апреле освободился из мест лишения свободы, где сидел за имущественные преступления. Некоторое время он подрабатывал у этой женщины, занимаясь хозяйством.



Зная, что женщина с детьми рано ложатся спать, он вечером проник во двор, взломал замок на кладовой и забрал колёса. Вор продал их односельчанину, а вырученные деньги потратил на спиртное.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Полицейские изъяли колёса у покупателя и вернули владелице.



