Вор проник в кладовку, когда все спали
13 июня к полицейским обратилась 35-летняя жительница села Тунка. Женщина рассказала о краже комплекта автомобильных колес из кладовой в ограде её дома.
Пропажу она обнаружила ранним утром. Ущерб составил 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Сотрудники полиции выяснили, что кражу совершил 34-летний мужчина, живущий по соседству. Мужчина в апреле освободился из мест лишения свободы, где сидел за имущественные преступления. Некоторое время он подрабатывал у этой женщины, занимаясь хозяйством.
Зная, что женщина с детьми рано ложатся спать, он вечером проник во двор, взломал замок на кладовой и забрал колёса. Вор продал их односельчанину, а вырученные деньги потратил на спиртное.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Полицейские изъяли колёса у покупателя и вернули владелице.
Житель Бурятии украл колёса у соседки
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
За плантацию конопли мужчине грозит до восьми лет
Его тело ещё не найдено
Мужчина выгонял проверяющих, а сотрудница рвала протокол
В Бурятии сгорел грузовик
Мошенник обманывал с помощью демонстрационной бизнес-версии платежной системы
Монгольская антилопа внесена в Красную книгу России
Молодого человека с коноплёй задержали случайно
Полицейские нашли мешок марихуаны
На трассе введено реверсивное движение
Отшельник пошёл на преступление ради сигарет и алкоголя
Молодой человек попросил телефон позвонить и убежал
Женщина бросила посуду с едой в спину сотруднице
Девушка совсем недавно получила права
Тушение лесных пожаров продолжается
Происшествия, 23.06.2021
«Всё спалю, и плевать на полицию», - говорил оскорблённый мужчина