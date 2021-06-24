Забайкалец вырастил на даче почти тысячу кустов конопли













42-летний житель города Краснокаменск в Забайкальском крае вырастил на даче 942 куста конопли.- Наркополицейским поступила информация о том, что житель Краснокаменска на дачном участке выращивает коноплю. В ходе осмотра территории сотрудники полиции в теплице и на грядке обнаружили и изъяли 942 куста растения. По заключению эксперта, изъятая трава содержит наркотическое средство – марихуану, массой более 370 граммов, - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.На мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.Подозреваемый допрошен. Установлено, что коноплю он выращивал для собственного потребления.В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.