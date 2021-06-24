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Житель Иркутской области сделал для наркотиков тайник под лавочкой

Житель Иркутской области сделал для наркотиков тайник под лавочкой
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Полицейские нашли мешок марихуаны

В Качугском районе Иркутской области полицейские изъяли у мужчины около килограмма марихуаны. Мешок с наркотиками мужчина прятал под импровизированной лавочкой из автокресла в своём гараже.


- Сотрудники уголовного розыска вместе с сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке бойцов спецназа «Гром» задержали подозреваемого в сборе, а также хранении наркотиков растительного происхождения. В Качуге у подозреваемого полицейские обнаружили около килограмма марихуаны, которую он хранил в своём гараже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Ранее судимый 36-летний мужчина пояснил, что собрал дикую коноплю на поле пару лет назад для собственных нужд.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 228 Уголовного кодекса.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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