Житель Иркутской области сделал для наркотиков тайник под лавочкой





В Качугском районе Иркутской области полицейские изъяли у мужчины около килограмма марихуаны. Мешок с наркотиками мужчина прятал под импровизированной лавочкой из автокресла в своём гараже.- Сотрудники уголовного розыска вместе с сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке бойцов спецназа «Гром» задержали подозреваемого в сборе, а также хранении наркотиков растительного происхождения. В Качуге у подозреваемого полицейские обнаружили около килограмма марихуаны, которую он хранил в своём гараже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Ранее судимый 36-летний мужчина пояснил, что собрал дикую коноплю на поле пару лет назад для собственных нужд.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 228 Уголовного кодекса.Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.