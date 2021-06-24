В Бурятии от гроз возникло восемь лесных пожаров









За прошедшие сутки в Бурятии возникло восемь лесных пожаров. Леса загорелись в Заиграевском, Курумканском, Северо-Байкальском и Хоринском районах.Все пожары возникли из-за сухих гроз, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.На тушении работали 146 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано 32 единицы техники.Четыре лесных пожара в Заиграевском, Северобайкальском и Хоринском районах ликвидированы на общей площади около 8 га.На утро 24 июня в Курумканском районе продолжается тушение четырёх лесных пожаров, два из которых локализованы. Общая площадь, пройденная огнём, в Курумканском районе, составляет 31 га, из которых 5 га пройдено верховым пожаром.