В Бурятии от гроз возникло восемь лесных пожаров

Тушение лесных пожаров продолжается
За прошедшие сутки в Бурятии возникло восемь лесных пожаров. Леса загорелись в Заиграевском, Курумканском, Северо-Байкальском и Хоринском районах.
Все пожары возникли из-за сухих гроз, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На тушении работали 146 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано 32 единицы техники.
Четыре лесных пожара в Заиграевском, Северобайкальском и Хоринском районах ликвидированы на общей площади около 8 га.
На утро 24 июня в Курумканском районе продолжается тушение четырёх лесных пожаров, два из которых локализованы. Общая площадь, пройденная огнём, в Курумканском районе, составляет 31 га, из которых 5 га пройдено верховым пожаром.
Тушение лесных пожаров продолжается
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