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Жителя Иркутской области осудили за убийство с расчленением

Жителя Иркутской области осудили за убийство с расчленением
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Убийца разложил части тела по мусорным пакетам

59-летний житель города Бодайбо Иркутской области, убивший человека и расчленивший труп, предстал перед судом.

Зимним вечером двое друзей распивали спиртные напитки. Они вспоминали, как познакомились в следственном изоляторе, где вместе отбывали наказание и как спустя годы их пути снова пересеклись в Бодайбо. Здесь один мужчина приютил второго, они работали грузчиками, отоваривались продуктами, а вечерами распивали спиртное.

Однако в тот вечер на фоне внезапных разногласий мужчина схватил деревянный стул и ударил внезапно друга им в теменную область головы. Не стерпев этого, приятель вооружился кухонным ножом и нанёс им множественные удары в грудь и живот обидчика.

Вскоре мужчина умер. Его убийца испугался, поскольку ему очень не хотелось вновь возвращаться в места лишения свободы. Всю ночь он не спал, думал, что делать и решил спрятать труп.

Поскольку он понимал, что вынести труп из квартиры незаметно у него не получится, дождался, когда все разойдутся утром на работу. Затем достал топор, разделочную доску и расчленил тело по частям, разложив их в мусорные пакеты. Часть пакетов выбросил в мусорные баки. А голову спрятал в заброшенном бетонном помещении.

Избавившись от тела, убийца вернулся в квартиру и тщательно прибрался в ней, заметая следы. После этого вернулся к обычной жизни.

Однако спустя полгода к нему пришёл сотрудник полиции и стал расспрашивать о втором мужчине. В полицию с заявлением о розыске обратилась его сестра.

Вскоре мужчина признался в убийстве и показал, куда спрятал тело. Сотрудник полиции предложил ему написать явку с повинной.

- Подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Ему назначено девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба Бодайбинского городского суда.
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