Жителя Иркутской области осудили за убийство с расчленением

Убийца разложил части тела по мусорным пакетам



59-летний житель города Бодайбо Иркутской области, убивший человека и расчленивший труп, предстал перед судом.



Зимним вечером двое друзей распивали спиртные напитки. Они вспоминали, как познакомились в следственном изоляторе, где вместе отбывали наказание и как спустя годы их пути снова пересеклись в Бодайбо. Здесь один мужчина приютил второго, они работали грузчиками, отоваривались продуктами, а вечерами распивали спиртное.



Однако в тот вечер на фоне внезапных разногласий мужчина схватил деревянный стул и ударил внезапно друга им в теменную область головы. Не стерпев этого, приятель вооружился кухонным ножом и нанёс им множественные удары в грудь и живот обидчика.



Вскоре мужчина умер. Его убийца испугался, поскольку ему очень не хотелось вновь возвращаться в места лишения свободы. Всю ночь он не спал, думал, что делать и решил спрятать труп.



Поскольку он понимал, что вынести труп из квартиры незаметно у него не получится, дождался, когда все разойдутся утром на работу. Затем достал топор, разделочную доску и расчленил тело по частям, разложив их в мусорные пакеты. Часть пакетов выбросил в мусорные баки. А голову спрятал в заброшенном бетонном помещении.



Избавившись от тела, убийца вернулся в квартиру и тщательно прибрался в ней, заметая следы. После этого вернулся к обычной жизни.



Однако спустя полгода к нему пришёл сотрудник полиции и стал расспрашивать о втором мужчине. В полицию с заявлением о розыске обратилась его сестра.



Вскоре мужчина признался в убийстве и показал, куда спрятал тело. Сотрудник полиции предложил ему написать явку с повинной.



- Подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Ему назначено девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба Бодайбинского городского суда.

