Убийца разложил части тела по мусорным пакетам
59-летний житель города Бодайбо Иркутской области, убивший человека и расчленивший труп, предстал перед судом.
Зимним вечером двое друзей распивали спиртные напитки. Они вспоминали, как познакомились в следственном изоляторе, где вместе отбывали наказание и как спустя годы их пути снова пересеклись в Бодайбо. Здесь один мужчина приютил второго, они работали грузчиками, отоваривались продуктами, а вечерами распивали спиртное.
Однако в тот вечер на фоне внезапных разногласий мужчина схватил деревянный стул и ударил внезапно друга им в теменную область головы. Не стерпев этого, приятель вооружился кухонным ножом и нанёс им множественные удары в грудь и живот обидчика.
Вскоре мужчина умер. Его убийца испугался, поскольку ему очень не хотелось вновь возвращаться в места лишения свободы. Всю ночь он не спал, думал, что делать и решил спрятать труп.
Поскольку он понимал, что вынести труп из квартиры незаметно у него не получится, дождался, когда все разойдутся утром на работу. Затем достал топор, разделочную доску и расчленил тело по частям, разложив их в мусорные пакеты. Часть пакетов выбросил в мусорные баки. А голову спрятал в заброшенном бетонном помещении.
Избавившись от тела, убийца вернулся в квартиру и тщательно прибрался в ней, заметая следы. После этого вернулся к обычной жизни.
Однако спустя полгода к нему пришёл сотрудник полиции и стал расспрашивать о втором мужчине. В полицию с заявлением о розыске обратилась его сестра.
Вскоре мужчина признался в убийстве и показал, куда спрятал тело. Сотрудник полиции предложил ему написать явку с повинной.
- Подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Ему назначено девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба Бодайбинского городского суда.
Жителя Иркутской области осудили за убийство с расчленением
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мотоцикл угонщик продал всего за две тысячи
Задержаны три женщины и один мужчина
Девушка сама продиктовала данные банковской карты
Вора вычислили по камерам
Виновнику аварии 18 лет
Вор дождался, пока мужчина уснёт
По некоторой информации, взорвался газовый баллон
ОПГ вывезла контрабандой в Китай лес на 160 млн
Грузчик пытался угнать припаркованную машину
Крупный пожар произошёл в Нурселении
Молодые люди сломали окно в спортивном магазине
Родители отлучились на полчаса, а не на несколько минут, как утверждали
Малыш спустя всего несколько дней после выписки вернулся в больницу в тяжелейшем состоянии
Следователи начали доследственную проверку
Молодой человек предлагал пассивный заработок