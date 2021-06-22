Мотоцикл угонщик продал всего за две тысячи
В Мухоршибири росгвардейцы задержали подозреваемого в краже мотоцикла.
Мужчина подрабатывал пастухом коров. В один из дней пастух не вышел на работу, скрывшись на чужом мотоцикле марки «Минск». Владелец мотоцикла заявил о краже в полицию.
В этот же день подходивший по приметам под описание ориентировки мужчина был задержан росгвардейцами в центре села Мухоршибирь, возле Дома детского творчества.
Задержанный, 46-летний житель Закаменска, был доставлен в отдел полиции. Мужчина уже был ранее судим за имущественные преступления. Он признался, что продал угнанный мотоцикл за две тысячи рублей, а часть вырученных денег потратил на алкоголь.
Возбуждено уголовное дело, ущерб составил 15 тысяч рублей, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
В Бурятии пастух пропил угнанный мотоцикл
Происшествия, Фото:
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