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В Бурятии пастух пропил угнанный мотоцикл

В Бурятии пастух пропил угнанный мотоцикл
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Мотоцикл угонщик продал всего за две тысячи

В Мухоршибири росгвардейцы задержали подозреваемого в краже мотоцикла.

Мужчина подрабатывал пастухом коров. В один из дней пастух не вышел на работу, скрывшись на чужом мотоцикле марки «Минск». Владелец мотоцикла заявил о краже в полицию.

В этот же день подходивший по приметам под описание ориентировки мужчина был задержан росгвардейцами в центре села Мухоршибирь, возле Дома детского творчества.

Задержанный, 46-летний житель Закаменска, был доставлен в отдел полиции. Мужчина уже был ранее судим за имущественные преступления. Он признался, что продал угнанный мотоцикл за две тысячи рублей, а часть вырученных денег потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело, ущерб составил 15 тысяч рублей, сообщили в Росгвардии по Бурятии. 
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