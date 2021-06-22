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В Ангарске обезвредили группу сбытчиков героина

Происшествия, 
Задержаны три женщины и один мужчина

Накануне, 21 июня, в Ангарске полицейские при силовой поддержке спецназа «Гром» задержали сбытчиков героина. Задержаны четыре человека, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

По версии следствия, подозреваемые сбывали героин с января 2021 года. Задержаны три женщины в возрасте 44, 50, и 66 лет, а также 52-летний мужчина.

Героин они сбывали контактным способом «из рук в руки». При этом все четверо ранее были судимы за аналогичные преступления.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых изъяты телефоны, банковские карты и сим-карты, которые предположительно использовались в противоправной деятельности.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса, расследование продолжается. 
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