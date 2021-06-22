Жительница Шелехова лишилась 300 тысяч, ища удалённую работу

Девушка сама продиктовала данные банковской карты



За неделю в полицию обратились две девушки из города Шелехов, на объявления которых откликнулись работодатели-аферисты.



Шелеховчанки разместили объявления о поиске работы. Через неделю им позвонили, чтобы уточнить, актуально ли желание подзаработать. Затем предложили скачать программу, а после нескольких сеансов общения объявили, что соискателей их удовлетворяют. Они попросили будущих сотрудниц продиктовать номера банковских карт сначала с одной, а потом и с другой стороны «для начисления заработной платы».



У одной из жертв со счетов списали более 300 тысяч рублей. Другая девушка, вовремя опомнившись, прекратила разговор и заблокировала карту. С неё мошенники успели снять только семь тысяч рублей.



По данным фактам возбуждены уголовные дела в соответствии с частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

