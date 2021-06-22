 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 июня

21 июня

Популярное

Жительница Шелехова лишилась 300 тысяч, ища удалённую работу

Жительница Шелехова лишилась 300 тысяч, ища удалённую работу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Девушка сама продиктовала данные банковской карты

За неделю в полицию обратились две девушки из города Шелехов, на объявления которых откликнулись работодатели-аферисты.

Шелеховчанки разместили объявления о поиске работы. Через неделю им позвонили, чтобы уточнить, актуально ли желание подзаработать. Затем предложили скачать программу, а после нескольких сеансов общения объявили, что соискателей их удовлетворяют. Они попросили будущих сотрудниц продиктовать номера банковских карт сначала с одной, а потом и с другой стороны «для начисления заработной платы».

У одной из жертв со счетов списали более 300 тысяч рублей. Другая девушка, вовремя опомнившись, прекратила разговор и заблокировала карту. С неё мошенники успели снять только семь тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела в соответствии с частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщили в ГУ МВД по Иркутской области. 
мошенничество
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнца обокрал случайный собутыльник
Улан-удэнца обокрал случайный собутыльник
Происшествия, 22.06.2021
Вор дождался, пока мужчина уснёт
В Улан-Удэ при пожаре на острове Богородский пострадал человек
В Улан-Удэ при пожаре на острове Богородский пострадал человек
Происшествия, 22.06.2021
По некоторой информации, взорвался газовый баллон
В Улан-Удэ угонщик забрызгал место происшествия своей кровью
В Улан-Удэ угонщик забрызгал место происшествия своей кровью
Происшествия, 22.06.2021
Грузчик пытался угнать припаркованную машину
В пригороде Улан-Удэ сгорел дом многодетной семьи
В пригороде Улан-Удэ сгорел дом многодетной семьи
Происшествия, 22.06.2021
Крупный пожар произошёл в Нурселении
В Бурятии воры возвращались на место преступления
В Бурятии воры возвращались на место преступления
Происшествия, 22.06.2021
Молодые люди сломали окно в спортивном магазине
В Иркутске составили протокол на мать, оставившую младенца на жаре в машине
В Иркутске составили протокол на мать, оставившую младенца на жаре в машине
Происшествия, 22.06.2021
Родители отлучились на полчаса, а не на несколько минут, как утверждали
В Улан-Удэ спасли малыша, выпившего отбеливатель
В Улан-Удэ спасли малыша, выпившего отбеливатель
Происшествия, 22.06.2021
Малыш спустя всего несколько дней после выписки вернулся в больницу в тяжелейшем состоянии
В Бурятии возникло несколько грозовых пожаров
В Бурятии возникло несколько грозовых пожаров
Происшествия, 22.06.2021
Один из пожаров продолжают тушить
В Улан-Удэ студентка убежала с чужим телефоном
В Улан-Удэ студентка убежала с чужим телефоном
Происшествия, 21.06.2021
Девушка попросила позвонить и не вернула телефон

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^