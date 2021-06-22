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В Улан-Удэ при пожаре на острове Богородский пострадал человек

В Улан-Удэ при пожаре на острове Богородский пострадал человек
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
По некоторой информации, взорвался газовый баллон

Сегодня утром в Улан-Удэ произошёл пожар на острове Богородский. В СНТ «Ранет» загорелись два дома и гараж.

- При пожаре пострадал один человек, - говорится в сообщении ГУ МЧС по Бурятии. 

В настоящее время очаг ликвидирован, на месте работает дознаватель. Причина пожара устанавливается.



Телекомпания «Тивиком» в своём Telegram-канале «Тивиком News» сообщает, что, по предварительной информации, взорвался газовый баллон.

- Взрыв произошёл из-за детонации газового баллона при неосторожном обращении, - сообщает «Тивиком». 



Как сообщал «Байкал-Daily», в конце октября 2019 года в Ethno Cafe на улице Ленина в Улан-Удэ взорвался один баллон с газом. Повреждения оказались внушительными: взрывная волна выбила стёкла и разрушила помещения. Пострадали 12 человек, в том числе 17-летний официант.

Позже стало известно: в кафе было шесть газовых баллонов; взорвись они все, уничтожена была бы часть улицы Ленина.
пожар
 
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