В Улан-Удэ при пожаре на острове Богородский пострадал человек



В настоящее время очаг ликвидирован, на месте работает дознаватель. Причина пожара устанавливается.

















Позже стало известно: в кафе было шесть газовых баллонов; взорвись они все, Как сообщал «Байкал-Daily», в конце октября 2019 года в Ethno Cafe на улице Ленина в Улан-Удэ взорвался один баллон с газом. Повреждения оказались внушительными: взрывная волна выбила стёкла и разрушила помещения. Пострадали 12 человек , в том числе 17-летний официант.Позже стало известно: в кафе было шесть газовых баллонов; взорвись они все, уничтожена была бы часть улицы Ленина

Сегодня утром в Улан-Удэ произошёл пожар на острове Богородский. В СНТ «Ранет» загорелись два дома и гараж.- При пожаре пострадал один человек, - говорится в сообщении ГУ МЧС по Бурятии.Телекомпания «Тивиком» в своём Telegram-канале «Тивиком News» сообщает, что, по предварительной информации, взорвался газовый баллон.- Взрыв произошёл из-за детонации газового баллона при неосторожном обращении, - сообщает «Тивиком».