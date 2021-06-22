В Забайкалье нашли грудничка в грязной квартире с пьяной матерью

Следователи начали доследственную проверку



21 июня в соцсети появились данные о том, что в посёлке Дарасун Карымского района Забайкальского края грудной ребёнок находится в ненадлежащих условиях. На размещённом видео запечатлено, что в квартире, где находится младенец, в беспорядке разбросаны вещи, а мать, судя по всему, пьяна.



По данному факту и.о. руководителя следственного управления СКР по Забайкальскому краю Алексей Вольный назначил проведение доследственной проверки.



- Следователи СК приступили к производству неотложных процессуальных мероприятий. Будет установлена семья, попавшая на видеозапись. Совместно с сотрудниками полиции следователи обследуют обстановку по месту жительства малолетнего ребёнка. Следователи также изучат и дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц органов, обеспечивающих соблюдение безопасности жизни несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе краевого Следкома.



После выяснения всех обстоятельств произошедшего следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

