Один из пожаров продолжают тушить
За прошедшие сутки в Бурятии тушили два лесных пожара. Они действовали в Мухоршибирском и Прибайкальском районах. Возгорания возникли из-за сухих гроз, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Всего на тушении работало 64 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Было задействовано 13 единиц лесопожарной техники.
Лесные пожары ликвидированы. Общая площадь, пройденная огнём, составила 2,4 га.
На утро 22 июня обнаружено возгорание в Прибайкальском районе недалеко от села Бурдуково. На месте работают 24 человека. Предварительно, пожар возник также из-за сухой грозы.
Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 89 лесных пожаров на общей площади 1,3 тысячи га. Из-за сухих гроз возникло почти 6% от всех лесных пожаров. Более 70% всех возгораний возникло из-за неосторожного обращения с огнём.
За прошедшие сутки выявлено 36 нарушений правил пожарной безопасности. Всего с начала пожароопасного сезона рассмотрено 995 административных дел, сумма наложенных штрафов составила 2,9 млн рублей.
В Бурятии действует особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.
В Бурятии возникло несколько грозовых пожаров
Происшествия, Фото:
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