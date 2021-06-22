В Бурятии возникло несколько грозовых пожаров

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Один из пожаров продолжают тушить



За прошедшие сутки в Бурятии тушили два лесных пожара. Они действовали в Мухоршибирском и Прибайкальском районах. Возгорания возникли из-за сухих гроз, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Всего на тушении работало 64 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Было задействовано 13 единиц лесопожарной техники.



Лесные пожары ликвидированы. Общая площадь, пройденная огнём, составила 2,4 га.



На утро 22 июня обнаружено возгорание в Прибайкальском районе недалеко от села Бурдуково. На месте работают 24 человека. Предварительно, пожар возник также из-за сухой грозы.



Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 89 лесных пожаров на общей площади 1,3 тысячи га. Из-за сухих гроз возникло почти 6% от всех лесных пожаров. Более 70% всех возгораний возникло из-за неосторожного обращения с огнём.



За прошедшие сутки выявлено 36 нарушений правил пожарной безопасности. Всего с начала пожароопасного сезона рассмотрено 995 административных дел, сумма наложенных штрафов составила 2,9 млн рублей.



В Бурятии действует особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.

