В пригороде Улан-Удэ сгорел жилой дом

Пожар тушили полчаса
Сегодня утром произошёл пожар в селе Нурселение Иволгинского района Бурятии.
К месту вызова были направлены дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по по Бурятии.
Пожарных вызвали хозяева дома, которые успели спастись до прибытия первых подразделений. К моменту прибытия пожарных огнём были охвачены сарай, летняя кухня, баня, крыша и восточная стена дома. Стремительному распространению огня способствовала плотная застройка и ветреная погода.
Около получаса потребовалось пожарным для локализации очага.
Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Площадь пожара составила более 150 квадратных метров.
Всего на тушении работали 13 человек и четыре единицы техники. Пострадавших нет.
С начала года в республике произошло более двух тысяч пожаров, на которых 28 человек погибли, ещё 35 получили травмы различной степени тяжести.
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Происшествия, Фото:
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