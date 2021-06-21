В пригороде Улан-Удэ сгорел жилой дом

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Пожар тушили полчаса



Сегодня утром произошёл пожар в селе Нурселение Иволгинского района Бурятии.



К месту вызова были направлены дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по по Бурятии.



Пожарных вызвали хозяева дома, которые успели спастись до прибытия первых подразделений. К моменту прибытия пожарных огнём были охвачены сарай, летняя кухня, баня, крыша и восточная стена дома. Стремительному распространению огня способствовала плотная застройка и ветреная погода.



Около получаса потребовалось пожарным для локализации очага.



Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Площадь пожара составила более 150 квадратных метров.



Всего на тушении работали 13 человек и четыре единицы техники. Пострадавших нет.



С начала года в республике произошло более двух тысяч пожаров, на которых 28 человек погибли, ещё 35 получили травмы различной степени тяжести.



