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В Иркутской области раскрыли кражу двух миллионов из сейфа

В Иркутской области раскрыли кражу двух миллионов из сейфа
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Ворами оказались 24-летний парень и трое подростков

В Иркутской области задержали подозреваемых в краже около двух миллионов рублей из сейфа сельскохозяйственного производственного кооператива.

Несколько дней назад с заявлением о краже обратился руководитель организации, расположенной в селе Тарнополь Балаганского района. Ночью неизвестные, взломав замок, проникли в кооператив, развернули камеру наружного наблюдения, чтобы не попасть в объектив, распилили болгаркой сейф и стащили деньги.

Изъятые в ходе осмотра места происшествия улики позволили сыщикам в кратчайшие сроки выйти на след фигурантов. Одним из них оказался ранее неоднократно судимый 24-летний бывший рабочий предприятия. Оперативникам он рассказал, что знал, где именно находится сейф и установлены камеры.

При обыске его дома сотрудники уголовного розыска обнаружили большую часть украденных денег. А вскоре полицейскиме вышли на след трех несовершеннолетних подельников, у которых также нашли деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

кража
 
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