Ворами оказались 24-летний парень и трое подростков
В Иркутской области задержали подозреваемых в краже около двух миллионов рублей из сейфа сельскохозяйственного производственного кооператива.
Несколько дней назад с заявлением о краже обратился руководитель организации, расположенной в селе Тарнополь Балаганского района. Ночью неизвестные, взломав замок, проникли в кооператив, развернули камеру наружного наблюдения, чтобы не попасть в объектив, распилили болгаркой сейф и стащили деньги.
Изъятые в ходе осмотра места происшествия улики позволили сыщикам в кратчайшие сроки выйти на след фигурантов. Одним из них оказался ранее неоднократно судимый 24-летний бывший рабочий предприятия. Оперативникам он рассказал, что знал, где именно находится сейф и установлены камеры.
При обыске его дома сотрудники уголовного розыска обнаружили большую часть украденных денег. А вскоре полицейскиме вышли на след трех несовершеннолетних подельников, у которых также нашли деньги.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области раскрыли кражу двух миллионов из сейфа
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Девушка перевыпустила банковскую карту, которой пользовалась подруга
Стоимость незаконно вырубленной древесины превысила 1,5 млн рублей
Установлена их причастность к 21 тяжкому преступлению
ДТП произошло на трассе «Байкал»
Недавно молодого человека задерживали за езду без прав
Мужчины отобрали куртку с телефонами, деньгами и картой
Погибшему было всего 24 года
Профлисты мужчина сдал на металлом
Мужчина собрал более двух килограммов конопли
Травмы получили 45 человек
Инцидент произошёл на берегу Уды
После погони по трассе лихач пытался убежать в лес
Воровка украла велосипед ради алкоголя
Виновник аварии отправился в колонию-поселение
Лес горит в сложной труднодоступной местности