В Иркутской области раскрыли кражу двух миллионов из сейфа

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Ворами оказались 24-летний парень и трое подростков



В Иркутской области задержали подозреваемых в краже около двух миллионов рублей из сейфа сельскохозяйственного производственного кооператива.



Несколько дней назад с заявлением о краже обратился руководитель организации, расположенной в селе Тарнополь Балаганского района. Ночью неизвестные, взломав замок, проникли в кооператив, развернули камеру наружного наблюдения, чтобы не попасть в объектив, распилили болгаркой сейф и стащили деньги.



Изъятые в ходе осмотра места происшествия улики позволили сыщикам в кратчайшие сроки выйти на след фигурантов. Одним из них оказался ранее неоднократно судимый 24-летний бывший рабочий предприятия. Оперативникам он рассказал, что знал, где именно находится сейф и установлены камеры.



При обыске его дома сотрудники уголовного розыска обнаружили большую часть украденных денег. А вскоре полицейскиме вышли на след трех несовершеннолетних подельников, у которых также нашли деньги.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



